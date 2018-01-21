В Карпатах накрыло лавиной туристов из Киева [ Редактировать ]
На территории Яремчанского городского совета вблизи озера Несамовите семеро туристов из Киева попали в лавину, в результате чего их снесло по склону.
Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Во время схода лавины никто не пострадал. В 19:00 от руководителя группы поступила дополнительная информация, что группа не нуждается в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает следование по маршруту к базе отдыха "Заросляк".
В 23:30 туристы в удовлетворительном состоянии сошли к "Заросляку".
Сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста провели тест компрессией на степень лавинной опасности.
По результатам теста установлено 4-й уровень лавинной опасности (высокая лавинная опасность), в результате снегопада выпало от 30-50 см свежего снега.
Спасатели просят в ближайшее время воздержаться от выхода на высокогорье.
Ранее уже сообщалось о том, что на Закарпатье и в Карпатах сошли лавины.
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