На территории Яремчанского городского совета вблизи озера Несамовите семеро туристов из Киева попали в лавину, в результате чего их снесло по склону.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Во время схода лавины никто не пострадал. В 19:00 от руководителя группы поступила дополнительная информация, что группа не нуждается в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает следование по маршруту к базе отдыха "Заросляк".

В 23:30 туристы в удовлетворительном состоянии сошли к "Заросляку".

Сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста провели тест компрессией на степень лавинной опасности.

По результатам теста установлено 4-й уровень лавинной опасности (высокая лавинная опасность), в результате снегопада выпало от 30-50 см свежего снега.

Спасатели просят в ближайшее время воздержаться от выхода на высокогорье.

Ранее уже сообщалось о том, что на Закарпатье и в Карпатах сошли лавины.