К Земле приближается астероид размером с небоскреб - NASA [ Редактировать ]
К Земле приближается астероид 2002 AJ129, который максимально сблизится с нашей планетой 4 февраля.
Об этом сообщает NASA.
При этом даже в момент максимального сближения расстояние будет в десять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.
Размер астероида сопоставим с небоскребом и, по разным данным, составляет от 0,5 до 1,2 километра. Он движется со скоростью около 34 километров в секунду.
Астероид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", однако вероятность его столкновения с Землей равна нулю.
Напомним, что на Земле нашли следы столкновения с гигантским астероидом.
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