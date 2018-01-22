Украинцам стоит готовиться к новому росту цен в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

"В этом году стоит ожидать нового подорожания жилищно-коммунальных услуг, в частности воды", - рассказал он.

В конце 2017 года, Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о двухэтапное рост стоимости электроэнергии для промышленных потребителей: на 9,5% с 1 января 2018 и с 1 апреля еще на 6,1%, то есть суммарно почти 16%.

"Хотя это и не касается напрямую населения, однако цена электроэнергии заложена, например, в стоимость водоснабжения (30%). Поэтому следует ожидать повышения стоимости воды ", - резюмировал Голубенко.

Напомним, НКРЭКУ снизила тарифы.