Тарифы на ЖКХ: что ждет украинцев в 2018 году [ Редактировать ]
Украинцам стоит готовиться к новому росту цен в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
"В этом году стоит ожидать нового подорожания жилищно-коммунальных услуг, в частности воды", - рассказал он.
В конце 2017 года, Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о двухэтапное рост стоимости электроэнергии для промышленных потребителей: на 9,5% с 1 января 2018 и с 1 апреля еще на 6,1%, то есть суммарно почти 16%.
"Хотя это и не касается напрямую населения, однако цена электроэнергии заложена, например, в стоимость водоснабжения (30%). Поэтому следует ожидать повышения стоимости воды ", - резюмировал Голубенко.
Напомним, НКРЭКУ снизила тарифы.
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