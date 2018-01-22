В Украине вырос уровень антисемитизма - СМИ [ Редактировать ]
В 2017 году в Украине увеличилось количество зарегистрированных антисемитских инцидентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на ежегодный доклад об антисемитизме министерства по делам диаспоры Израиля.
Доклад сообщает о тревожной статистике зарегистрированных антисемитских инцидентов в Украине. В частности, по сравнению с предыдущим годом количество таких случаев удвоилось. Речь идет о десятках актов вандализма в отношении мемориалов, музеев и синагог.
Министр по связям с диаспорой Израиля Нафтали Бенет представил парламенту доклад. Он подчеркнул, что количество насильственных антисемитских инцидентов, зарегистрированных в мире, уменьшилось; однако общее число случаев антисемитизма увеличилось. По его словам, росту количества случаев антисемитизма способствует кризис беженцев и наличие Интернета.
В Великобритании на 78% увеличилось количество нападений и на 30% - общее число антисемитских инцидентов в первой половине 2017 года. Согласно докладу, случаи антисемитизма в Германии также требуют неотложного внимания. В частности, подчеркивается, что новый выпуск "Мейн Кампф" Адольфа Гитлера стал бестселлером в книжных магазинах Германии в 2017 году.
Доклад свидетельствует, что ситуация касательно антисемитизма в США вызывает беспокойство. Со ссылкой на другой доклад отмечают, что с начала января по конец сентября 2017 году зафиксировали на 67% больше инцидентов, чем за такой же период в 2016 году. А по данным ФБР за 2016 год, евреи, афроамериканцы и мусульмане подвергаются нападениям чаще, чем представители других групп в Соединенных штатах.
Напомним, ранее вандалы обрисовали Одессу антисемитскими надписями.
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