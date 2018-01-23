Астрологи рекомендуют сегодня проявить инициативу на работе. Хватит ждать у моря погоды, нужно брать инициативу в свои руки и покорять новые карьерные вершины.

Овен

День начнется для вас с множества неотложных задач, которые будут очень сложными. При этом, если вы возьмете себя в руки и не будете откладывать их на потом, то быстро со всем справитесь. Но главное событие произойдет сегодня вечером. Оно полностью изменит ваши планы, и все рутинные дела потеряют свою значимость.

Телец

Постарайтесь воздерживаться от спонтанных поступков. Любое действие, которое вы совершите на эмоциях, приведет к неприятным последствиям. Чтобы избежать всех возможных трудностей, контролируйте каждое слово и свое поведение. Даже случайно брошенный взгляд может изменить вашу жизнь до неузнаваемости.

Близнецы

Если вы давно хотели взяться за новый проект, но все откладывали на потом, то сегодня тот самый день, когда вы можете начать. Единственное, с чем могут возникнуть трудности - это ваше свободное время, которого будет катастрофически не хватать. Поэтому постарайтесь расписать день таким образом, чтобы успеть выполнить все обязательства и найти время для своего нового творческого проекта.

Рак

Сегодняшний день вы проведете в разъездах. На работе вам поручат дело за пределами офиса. Вечером же кто-то из родственников попросит вас о помощи, и вы не сможете отказать. Но, к счастью, эта поездка на другой конец города приведет к встрече с одним прекрасным человеком, с которым в скором времени у вас завяжутся отношения.

Лев

Сегодня вам очень повезет получить невероятно приятный сюрприз от вашего строгого начальника. Он намекнет вам, что думает о вашем повышении, но при этом вы должны продолжать помогать ему с рядом личных проектов.

Дева

Сегодня неожиданно для себя вы обнаружите новый источник финансовых доходов. Ваше хобби начнет приносить вам неплохие деньги. И что самое хорошее, вам не придется бросать свою постоянную работу, и вы сможете совмещать любимое дело с профессией своей жизни.

Весы

Удача нынче на вашей стороне. Особенно успешной будет деятельность, связанная с преподаванием, обучением, спортом, развлечениями. Появится возможность поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет огромная ответственность. Вам будут оказывать доверие и ждать поддержки и помощи. Помощь ближнему - это замечательно, но не делайте этого в ущерб личной жизни.

Скорпион

Ваш творческий импульс способен смести все преграды и препятствия. В вашей работоспособности и терпении виден залог успеха. Вам понадобится самообладание, чтобы сохранить спокойствие, но в результате вы выйдете на новый уровень. Проявите чуткость и внимание - не исключено, что кто-то из близких людей нуждается в помощи, но стесняется сказать об этом.

Стрелец

Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Не жалейте времени на встречу с друзьями и общение с природой. Постарайтесь использовать благоприятное время для новых знакомств, налаживания необходимых контактов и связей. К вам своевременно поступит необходимая информация, связанная с работой.

Козерог

Сегодня вам будет крайне сложно выполнять задачи, которые требуют сосредоточенности и логических заключений. Но с другой стороны, ваши творческие проекты будут на высоте. Если же в вашей работе нет ничего творческого, лучше проведите этот день дома и придумайте что-то оригинальное, чтобы украсить свое семейное гнездышко.

Водолей

Вы будете как никогда точно ощущать свой внутренний мир и сможете во всем руководствоваться голосом своего сердца. Кроме того, в этот день вы будете особенно упорно стремиться к тому, чтобы обрести в своей жизни ощущение безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

Рыбы

Сегодня звезды заметно улучшат ваше настроение и дадут вам все необходимое для того, чтобы добиться в своей жизни ощутимого прогресса. Вы не будете привязываться к правилам и стандартам, которые сдерживают очень многих других людей. Вместо этого вы будете готовы напрочь от них отказаться и установить свои собственные правила.

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