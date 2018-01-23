Правительство к Пасхе. Немецкие политики готовятся начать коалиционные переговоры. Зеленый свет - дал партийный съезд социал-демократов. Накануне его делегаты со скрипом, но проголосовали за большую коалицию. Подробнее - Татьяна Логунова.

"За проголосовали 362 делегата, против 279, один воздержался. Мы начинаем коалиционные переговоры".

Мартин Шульц - даже не пытался скрыть свою радость. Пусть и с небольшим перевесом - но он победил. И получил от делегатов мандат на начало коалиционных переговоров с христианскими демократами. Но куда больше, услышав эти цифры, наверняка, ликовал другой политик - канцлер Германии Ангела Меркель.

Угроза досрочных парламентских выборов - миновала. Ангела Меркель все-таки идет на четвертый канцлерский срок и приступает к формированию нового правительства. План уже расписан - переговоры стартуют на этой неделе, а завершить их планируют до Пасхи.

Решение партийного съезда СДПГ - Ангела Меркель прокомментировала сразу же. Дескать, работы впереди много, но справимся.

"Основой для коалиционных переговоров будет документ, который мы разработали во время зондирования. Но, конечно, еще много вопросов, которые мы рассмотрим более детально", - говорит Ангела Меркель, канцлер Германии.

Эти вопросы - уже обнародовали эсдеки. Все они социальные. Социал-демократы хотят добиться, чтобы контракты по трудоустройству не ограничивали временными рамками, граждане получали одинаковую медицинскую помощь, независимо от вида и страховки, а воссоединение беженцев с семьями было еще более ограничено.

"Сегодня вечером я встречаюсь с Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером, мы обсудим дорожную карту. Но сначала этот план утвердим внутри партии", - говорит Мартин Шульц лидер СДПГ.

Коалиционный процесс явно будет непростым. Но для Ангелы Меркель - это все равно вариант гораздо лучший, чем досрочные выборы.