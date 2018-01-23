В Москве студент убил однокурсницу, а затем покончил с собой. Тела обнаружили в квартире, где они проживали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Парень долгое время страдал от несчастной любви, однако ответных чувств не дождался. Ситуацию усугубил тот факт, что девушка питала симпатии к его приятелю.

Напомним, что 23-летняя девушка покончила с собой из-за отказа мужа идти с ней на шопинг.