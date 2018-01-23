Ревнивый студент убил однокурсницу и покончил с собой [ Редактировать ]
В Москве студент убил однокурсницу, а затем покончил с собой. Тела обнаружили в квартире, где они проживали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Парень долгое время страдал от несчастной любви, однако ответных чувств не дождался. Ситуацию усугубил тот факт, что девушка питала симпатии к его приятелю.
Напомним, что 23-летняя девушка покончила с собой из-за отказа мужа идти с ней на шопинг.
по теме
Водитель заснял момент своего убийства (фото)
Полицейские смогли поймать убийцу Шона Мерфи благодаря фото, которое погибший успел сделать за мгновение до смерти.
Запутанная история с трупами иностранцев в Харькове: полиция ищет очевидцев
В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины и женщины, тела которых обнаружили в центре города.
Пьяный байкер взлетел на три метра после смертельной аварии (видео)
Пятидесятилетний Жозе Рибейру душ Сантуш погиб на бразильской трассе, проехав около 10 километров по встречной полосе на мотоцикле и лоб в лоб столкнувшись с легковушкой.
Мать бросила новорожденного умирать на улице
В России в городе Самара мать бросила новорожденного мальчика посреди улицы.
Ребенок трагически погиб посреди улицы (видео)
Маленькая девочка из китайского города Санья трагически погибла после того, как люк под ее ногами рухнул и она упала в очистные сооружения.