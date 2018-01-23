Вера Брежнева поделилась фото с дочерью [ Редактировать ]
Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева поделилась снимком с отдыха со своей дочерью.
Фото певица опубликовала в Instagram.
Напомним, Вера Брежнева поделилась трогательным фото с Константином Меладзе.
по теме
Prev Next
17 января 2018 13:58
Даша Астафьева похвасталась фигурой в купальнике (фото)
Украинская певица Даша Астафьева радует фанатов снимками в бикини.
16 января 2018 12:46
Вера Брежнева покорила стройной фигурой в купальнике (фото)
Украинская певица Вера Брежнева продолжает радовать фанатов фигурой.
15 января 2018 17:28
Надя Дорофеева опубликовала "горячие" фото из отпуска
Солистка из группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась снимками в купальнике.
15 января 2018 15:38
Ани Лорак похвасталась фигурой в купальнике (фото)
Известная певица Ани Лорак продолжает радовать своих поклонников формами в купальнике.
12 января 2018 07:40
Настя Каменских поделилась ярким снимком с отдыха
Известная певица Настя Каменских продолжает радовать фанатов фотографиями в коротких нарядах.