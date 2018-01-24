В Израиле расшифровали часть старейшей копии Библии [ Редактировать ]
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Ученые из Университета Хайфы расшифровали один из последних найденных свитков Мертвого моря (они же Кумранские рукописи), который также называют старейшей копией Библии, передает BBC.
Специалисты собирали свиток из множества кусочков, каждый из которых был меньше квадратного сантиметра.
Точный автор манускриптов неизвестен, однако ученые называют в качестве авторов секту ессеев, жившую в Иудейской пустыне. Рукописи писались в основном на пергаменте и папирусе на древнееврейском и арамейском языках.
Поскольку значительную часть рукописей занимают фрагменты книг Ветхого Завета, свитки называют старейшей копией Библии.
Благодаря расшифровке ученые больше узнали о календаре, который использовала секта ессеев и название дней, обозначавших границу между сезонами.
В рукописях обнаружен почерк второго человека, который, предположительно, исправлял ошибки и вносил пояснения. Именно его пометки помогли расшифровать рукопись.
"Эти комментарии помогли мне сложить паззл", - поделился доктор Эшбал Ратсон, который собирал частицы манускриптов.
Накануне ученые из Афин создали портрет девушки, жившей 9 тысяч лет назад.
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