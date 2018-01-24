Во время похорон в Америке произошел странный случай - мертвая девочка подала признаки жизни. Об этом сообщает The Sun.

Странный момент заставил убитую горем семью поверить, что их дочь до сих пор жива, несмотря на то, что врачи констатировали ее смерть более 24 часов назад. Видео с похорон девочки было загружено только недавно, но точная его дата неизвестна.

То, что палец девочки пошевелился после ее смерти, в науке называется трупным спазмом. Он может быть вызван ригидностью мышц. Иногда даже после смерти головного мозга спинной мозг запускает нейроны, вызывающие незначительные сокращения мышц.

Ранее сообщалось, что мертвец начал дышать во время похорон.