В среду, 24 января в Киеве на припаркованные автомобили упало дерево. Инцидент с Daewoo и Hyundai произошел на улице Макеевской.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, прибывшие к месту падения дерева коммунальщики лишь "разводят руками". Полицейские начали оформление повреждения имущества.

Напомним, под Киевом дерево "убило" женщину.