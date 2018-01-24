В Киеве дерево рухнуло на припаркованные авто (фото) [ Редактировать ]
В среду, 24 января в Киеве на припаркованные автомобили упало дерево. Инцидент с Daewoo и Hyundai произошел на улице Макеевской.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По словам очевидцев, прибывшие к месту падения дерева коммунальщики лишь "разводят руками". Полицейские начали оформление повреждения имущества.
Напомним, под Киевом дерево "убило" женщину.
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