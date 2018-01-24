Отходы в городе вывозят с перебоями еще с нового года

Черкассы оказались в блокаде. Мусорной. Отходы в городе вывозят с перебоями еще с нового года. В некоторых районах уже растут горы из пакетов. Почему - выяснял Станислав Кухарчук.

На эту площадку сносят мусор жители нескольких многоэтажек. Но отходы выбрасывать уже просто некуда баки забиты, а рядом растет гора пакетов. И подобная ситуация по всему микрорайону, говорит председатель ОСББ одного из домов.

"Ну, суток трое наверно. Уже третьи сутки не приезжают".

Инна Николаевна уверяет, за вывоз отходов жильцы платят исправно, а вот почему мусор не забирают - не понимает.

"У нас такого мусора ніколи не було. Біля нашого будинку я вчора телефонувала в службу чистоти кілька разів. Служба чистоти взагалі ні диспетчер, ні начальство не беруть слухавку", - говорит председатель ОСББ Инна Красива.

За вывоз бытовых отходов в городе отвечает "служба Чистоты". Все мусоровозы вышли из строя еще семь лет назад. Ремонту - они не подлежат.

"Оце два камази були придбані містом в 2005 році чи в 2006, але як я пояснював були доведені до такого стану, що в них вже вкладати немає ніякого смислу".

В 2010 году Служба чистоты заключила договор с киевским частным предприятием. Оно - обязалось предоставлять контейнеры, машины и ремонтировать транспорт. За эти услуги коммунальщики платят около двух миллионов гривен в месяц. Но с конца 2017 - с частниками начались проблемы. У них внезапно стали ломаться мусоровозы.

"Альтернативи на даний час немає, ми вели переговори із кількома перевізниками, але в них існує асоціація перевізників і вони якійсь домовленості не йдуть там, де якась із них є в тому чи іншому місті", - говорит Александр Савенко, директор коммунального предприятия "Черкасская служба чистоты".

Из семи мусоровозов на ремонте сейчас - четыре, остальные - едва справляются с вывозом мусора. Александр Верденский - еще несколько лет назад был директором коммунальной "службы Чистоты". Теперь руководит филиалом частного предприятия. Объясняет - машины старые, поэтому постоянно ломаются. Да и заезжать во дворы из-за снега - сложно. И просит - немного подождать.

"Два три дні - стабілізується, але ж відставання єсть, якщо є відставання два-три дні то воно за тиждень тільки вирівняється", - говорит Александр Верденский, директор черкасского филиала частной компании.

Коммунальщики скептически относятся к подобным обещаниям и уже обратились к городским властям с просьбой - выделить деньги на закупку собственной техники и баков.

12 мусоровозов и две тысячи контейнеров обойдутся в 50 миллионов гривен.