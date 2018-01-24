В Черкассах растут горы из мусора (видео) [ Редактировать ]
Черкассы оказались в блокаде. Мусорной. Отходы в городе вывозят с перебоями еще с нового года. В некоторых районах уже растут горы из пакетов. Почему - выяснял Станислав Кухарчук.
На эту площадку сносят мусор жители нескольких многоэтажек. Но отходы выбрасывать уже просто некуда баки забиты, а рядом растет гора пакетов. И подобная ситуация по всему микрорайону, говорит председатель ОСББ одного из домов.
"Ну, суток трое наверно. Уже третьи сутки не приезжают".
Инна Николаевна уверяет, за вывоз отходов жильцы платят исправно, а вот почему мусор не забирают - не понимает.
"У нас такого мусора ніколи не було. Біля нашого будинку я вчора телефонувала в службу чистоти кілька разів. Служба чистоти взагалі ні диспетчер, ні начальство не беруть слухавку", - говорит председатель ОСББ Инна Красива.
За вывоз бытовых отходов в городе отвечает "служба Чистоты". Все мусоровозы вышли из строя еще семь лет назад. Ремонту - они не подлежат.
"Оце два камази були придбані містом в 2005 році чи в 2006, але як я пояснював були доведені до такого стану, що в них вже вкладати немає ніякого смислу".
В 2010 году Служба чистоты заключила договор с киевским частным предприятием. Оно - обязалось предоставлять контейнеры, машины и ремонтировать транспорт. За эти услуги коммунальщики платят около двух миллионов гривен в месяц. Но с конца 2017 - с частниками начались проблемы. У них внезапно стали ломаться мусоровозы.
"Альтернативи на даний час немає, ми вели переговори із кількома перевізниками, але в них існує асоціація перевізників і вони якійсь домовленості не йдуть там, де якась із них є в тому чи іншому місті", - говорит Александр Савенко, директор коммунального предприятия "Черкасская служба чистоты".
Из семи мусоровозов на ремонте сейчас - четыре, остальные - едва справляются с вывозом мусора. Александр Верденский - еще несколько лет назад был директором коммунальной "службы Чистоты". Теперь руководит филиалом частного предприятия. Объясняет - машины старые, поэтому постоянно ломаются. Да и заезжать во дворы из-за снега - сложно. И просит - немного подождать.
"Два три дні - стабілізується, але ж відставання єсть, якщо є відставання два-три дні то воно за тиждень тільки вирівняється", - говорит Александр Верденский, директор черкасского филиала частной компании.
Коммунальщики скептически относятся к подобным обещаниям и уже обратились к городским властям с просьбой - выделить деньги на закупку собственной техники и баков.
12 мусоровозов и две тысячи контейнеров обойдутся в 50 миллионов гривен.
по теме
Вулиці Черкас завалює сміттям (відео)
Черкаси опинилися за "пів-кроку від Львова". Мова не про відстань, а про можливість потонути у власних відходах. Ще з нового року міське сміття вивозять із перебоями. У деяких районах почали рости гори непотребу.
Жертви ожеледиці: у Черкасах бездіяльність комунальників обернулася масовим травматизмом
За останні дві доби кількість пацієнтів із переломами та забоями у лікарні збільшилась утричі. Якщо в звичайні дні норма для травмпункту - 25 людей, то тільки за вчора їх звернулося майже вісімдесят.
Жертвы гололеда: в Черкассах количество переломов возросло втрое
Если дороги после снегопадов коммунальщики хоть как-то чистят, то на пешеходные зоны практически не обращают внимания.
Снегопад в Украине: в каких областях парализовано движение
В Винницкой и Черкасской областях наблюдается массовое скопление автомобилей.
Маленька Діанка потребує лікування за кордоном
У Черкасах родина Діанки Батій бореться за життя своєї трирічної донечки. Півтора року тому в дитини діагностували нейробластому зачеревної порожнини. Тоді хворобу вдалося зупинити, але нещодавно стався рецидив.