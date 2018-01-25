Оперативные данные электронных торгов говорят о продолжающемся росте мировых цен на нефть. Так, стоимость нефти побила трехлетний рекорд. Последний раз такой высоты она достигала в ноябре 2014 года.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись до $70,74 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $65,88 за баррель.

Накануне podrobnosti.ua сообщали, каких изменений в ценах на бензин стоит ждать украинцам.