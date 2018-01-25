Мировые цены на нефть побили трехлетний рекорд [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Оперативные данные электронных торгов говорят о продолжающемся росте мировых цен на нефть. Так, стоимость нефти побила трехлетний рекорд. Последний раз такой высоты она достигала в ноябре 2014 года.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись до $70,74 за баррель.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $65,88 за баррель.
Накануне podrobnosti.ua сообщали, каких изменений в ценах на бензин стоит ждать украинцам.
по теме
Мировые цены на нефть резко подскочили
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном росте мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть стремительно снижаются
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном падении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть резко упали
Оперативные данные электронных торгов говорят о снижении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть вернулись к стремительному росту
Оперативные данные электронных торгов говорят о повышении мировых цен на нефть после резкого падения.
Мировые цены на нефть резко упали
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном снижении мировых цен на нефть после достижения рекордных показателей.