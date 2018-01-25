В Одессе обрушился причал (фото) [ Редактировать ]
В Одессе в районе строящегося терминала компании "Cargill" обрушился причал порта "Южный". Об этом сообщает издание 04868.com.ua
Обрушение могло произойти в результате использования устаревшей технологии работ китайским подрядчиком.
Обрушение причала нарушило и логистику перевалки грузов через порт. Сроки восстановительных работ на данный момент спрогнозировать сложно.
Если работы не будут срочно приостановлены, аналогичные аварии могут произойти и на других причалах порта "Южный".
Окончательные выводы о причинах, размерах ущерба и возможных будущих последствиях будут сделаны в результате экспертизы. После проведенного расследования происшествия, правоохранительные органы и контролирующие организации сделают соответствующие заключения о возможном недостаточном контроле ответственных лиц за дноуглубительными работами.
Напомним, что ранее в порт Одессы зашел итальянский эсминец.
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