Погода в Украине: когда придет тепло [ Редактировать ]
На выходных, 27 и 28 января, в Украине значительно потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Во всех областях Украины будет преобладать сухая малооблачная и даже солнечная погода.
Немного потрусит снегом на востоке, но небольшим и местами. Мороз остается кусачий. Ближайшей ночью -12-19 градусов, местами на Востоке, Севере и в Центре -20-25 градусов. На Юге ночью -10-14 градусов. А вот самой теплой ожидается ночь в западных областях, 2-8 градусов мороза.
На Западе днем 26 января будет теплее всего в Украине, - от 3 мороза до 2 градусов тепла.
Холодяка будет продолжаться до пятницы, с субботы начнутся первые сдвиги в сторону потепления, а в воскресенье радостные воробьевы хоры зачирикают все улицы по поводу оттепели. В Украине 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха.
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