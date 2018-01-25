Монатик заинтриговал тизером будущего клипа [ Редактировать ]
Украинский певец Дима Монатик представил тизер будущего клипа на песню "То, от чего без ума".
"Новыми героями клипа стала супер-команда: харизматичный водитель по прозвищу "Высокий" и супер боец - "Ударный". Ну, и конечно, невероятная красавица по имени "Мелодия", куда же, без нее в истории, которая начинается с виниловой пластинки", - сообщили в пиар-службе артиста.
Выход клипа анонсирован на 1 февраля.
Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Монатик сдал тест на ВИЧ.
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