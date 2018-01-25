Украинский певец Дима Монатик представил тизер будущего клипа на песню "То, от чего без ума".

"Новыми героями клипа стала супер-команда: харизматичный водитель по прозвищу "Высокий" и супер боец - "Ударный". Ну, и конечно, невероятная красавица по имени "Мелодия", куда же, без нее в истории, которая начинается с виниловой пластинки", - сообщили в пиар-службе артиста.

Выход клипа анонсирован на 1 февраля.



Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Монатик сдал тест на ВИЧ.