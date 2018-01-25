Давос-2018: журналистам из России запретили присутствовать на выступлениях Порошенко [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили журналистам России находиться на мероприятиях с участием президента Украины Петра Порошенко из-за провокаций.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Организаторы Всемирного экономического форума трактовали действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента", - написал Цеголко.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко напомнил европейским политикам, что Украина осуществляет реформы во время российской агрессии.
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