Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили журналистам России находиться на мероприятиях с участием президента Украины Петра Порошенко из-за провокаций.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Организаторы Всемирного экономического форума трактовали действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента", - написал Цеголко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко напомнил европейским политикам, что Украина осуществляет реформы во время российской агрессии.