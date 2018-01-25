Команда музыканта будет выводить с концертов людей с телефонами

Известный американский музыкант Джек Уайт запретил использовать всяческие гаджеты на своих концертах. Теперь перед каждым мероприятием Уайта фанаты будут сдавать свои смартфоны в специальные мешочки, сообщает NME.

Отныне команда музыканта будет выводить с концертов людей, которые достают телефоны, делают фото или записывают видео. По словам Джека Уайта, посетители его концертов должны слушать музыку, а не зависать в телефонах.

"Мы думаем, что вы насладитесь мгновениями любви со мной, пока ваш телефон лежит в стороне", - говорится в заявлении Уайта.

Чтобы пресечь использование гаджетов, перед каждым концертом контролеры будут раздавать специальные мешочки, в которые нужно будет положить свой аппарат. Девайс, разработанный стартапом Yondr, будет блокировать сигнал сотовой связи и не позволит достать телефон, пока пользователь не введет нужный пароль. Доступ к смартфонам будет снят сразу же после концерта.

В прошлом году музыкант был не так суров: Уайт просто запрещал доставать смартфоны на концертах, но, видимо, это не совсем помогало. Гастрольный тур музыканта в поддержку альбома Boarding House Reach стартует 19 апреля концертом в Детройте.

Джек Уайт - американский рок-музыкант, бывший лидер группы White Stripes. Последняя широко известна своим синглом Seven Nation Army, который получил "Грэмми" и стал культовой песней футбольных фанатов по всему миру.

Напомним, Элтон Джон навсегда уходит со сцены.