В ПАСЕ призывают Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии [ Редактировать ]
Украина в поле зрения мониторингового комитета ПАСЕ. В Страсбурге представили доклад о выполнении странами-членами Совета Европы своих обязательств перед организацией. Документ касается 10 стран, среди них и Украина.
Авторы подчеркивают важность запуска реформ в Украине, в частности, судебной. Призывают усилить борьбу с коррупцией и расследовать нападения на журналистов.
А еще - выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании".
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