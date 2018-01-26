Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

26 января - хороший день для самообразования и приведения в порядок планов и целей.

Овен

Вам нужно научиться балансировать и придерживаться "золотой середины", чтобы двигаться дальше.

Телец

Разберитесь со своими мыслями, эмоциями и желаниями. Откажитесь от идеи плыть по течению, боритесь и сражайтесь с обстоятельствами.

Близнецы

Сила воли и четкое понимание цели помогут вам добиться успехов в работе, не сидите на месте, действуйте!

Рак

Вы потеряли контроль над своей жизнью, возможно, взяли на себя слишком много дел одновременно. Не паникуйте, составьте план и понемногу разбирайтесь со всеми делами.

Лев

Запаситесь терпением, не все желаемое придет сразу. Окажите сопротивление тем, кто пытается на вас давить.

Дева

Хороший день для учебы, самосовершенствования и освоения новых навыков. Приложите все усилия, чтобы использовать свой потенциал.

Весы

Ваша склонность замыкаться в себе привела к тому, что вы чувствуете себя одиноким. Постарайтесь проявить доброту и открытость к окружающим, вас не отвергнут.

Скорпион

Начинается новый этап, на котором вас ждут положительные перемены и масса возможностей. Все трудности и неприятности подходят к концу.

Стрелец

Вам предстоит принять важное решение, которое очень повлияет на будущее. Тщательно взвешивайте все "за" и "против", не позволяйте эмоциям контролировать происходящее.

Козерог

Возможно, вы станете жертвой ложных обвинений. Не оправдывайтесь и не старайтесь изо всех сил убедить окружающих в собственной правоте. Время само расставит все по местам.

Водолей

Вам кажется, что время идет очень медленно и не можете дождаться нового динамичного этапа. Запаситесь терпением, это затишье перед бурей. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы хорошенько отдохнуть.

Рыбы



Будьте смелее, не обращайте внимание на советы окружающих. Они будут пытаться отговорить вас от новых рискованных проектов. Слушайте только себя, интуиция вас не подведет.

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