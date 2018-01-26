26 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
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26 января - 26-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 339 дней.
Международный день таможенника
Всемирный профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. 26 января 1953 года в Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. Этот день можно считать днем рождения Всемирной таможенной организации. Тогда в нее входили 17 стран, сейчас количество членов выросло более, чем в 10 раз.
Впервые Международный день таможенника отпраздновали в мире в 1983 году.
Именины 26 января
Католические: Альберих, Маргарита, Паула, Тимоти, Тит.
Православные: Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Петр, Стратоник, Яков.
Читайте также гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака.
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