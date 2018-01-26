"Окно рассыпалось на глазах": певица Руслана рассказала об опасном случае в "Интерсити" [ Редактировать ]
В четверг, 25 января, неизвестные разбили окно движущегося поезда "Интерсити". Камень упал на певицу Руслану Лыжичко. Об этом она рассказала на страничке в Facebook.
"В поезд Интерсити, в котором я еду в родной Львов, бросили камень на ходу в окно рядом со мной, которое рассыпалось у меня на глазах. К счастью, никто не пострадал, камень упал мне на колени, стекло вылетело на ходу наружу", - рассказала певица.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о страшной аварии на железной дороге в Италии.
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