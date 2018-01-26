В Киеве эвакуировали торговый центр из-за сообщения о бомбе [ Редактировать ]
Правоохранителям Киева поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра "Украина" на площади Победы, вход перекрыт, передает Киев оперативный.
На видео с места инцидента видно, что вход в здание перекрыт, а по периметру натянута заградительная лента. На месте работают правоохранители и спасатели. Ожидается прибытие кинологов.
Ранее мы сообщали о "минировании" небоскреба Трампа в Нью-Йорке.
по теме
Из Кабула вернулись спасенные украинцы
Люди вернулись на родину даже без вещей, так как почти все сгорело во время вооруженного нападения.
"Окно рассыпалось на глазах": певица Руслана рассказала об опасном случае в "Интерсити"
В четверг, 25 января, неизвестные разбили окно движущегося поезда "Интерсити". Камень упал на певицу Руслану Лыжичко.
Соломенский суд выпустил на свободу главу "Госаудитслужбы"
Лидию Гаврилову - отпустили под личное обязательство. Эту меру пресечения избрали, хотя прокуроры требовали назначить залог.
ДТП в Киеве: женщина перебегала 6 полос (видео)
В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.
В Италии поезд сошел с рельсов, погибли люди (фото)
В четверг утром, 25 января, на севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Кремоны в Милан.