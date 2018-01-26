В Киеве эвакуировали торговый центр из-за сообщения о бомбе

Правоохранителям Киева поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра "Украина" на площади Победы, вход перекрыт, передает Киев оперативный.

На видео с места инцидента видно, что вход в здание перекрыт, а по периметру натянута заградительная лента. На месте работают правоохранители и спасатели. Ожидается прибытие кинологов.

Ранее мы сообщали о "минировании" небоскреба Трампа в Нью-Йорке.