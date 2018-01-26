В Нидерландах женщина пыталась выгнать джинов из сына [ Редактировать ]
В Нидерландах женщина попыталась провести обряд экзорцизма, чтобы выгнать джинов из своего сына, передает Hurriyet.
Женщина поместила сына в духовку, засунув в уши так много ваты, что у 9-летнего мальчика возникли проблемы со слухом.
Таким образом мать хотела избавить сына от злых духов.
Сейчас ребенок в приемной семье.
Адвокат женщины утверждает, что ее нельзя обвинять в жестоком поведении, так как женщина была уверена, что спасает ребенка.
Накануне мы сообщали об отце, который сломал сыну ногу за плохую память.
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