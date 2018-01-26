В Нидерландах женщина пыталась выгнать джинов из сына

В Нидерландах женщина попыталась провести обряд экзорцизма, чтобы выгнать джинов из своего сына, передает Hurriyet.

Женщина поместила сына в духовку, засунув в уши так много ваты, что у 9-летнего мальчика возникли проблемы со слухом.

Таким образом мать хотела избавить сына от злых духов.

Сейчас ребенок в приемной семье.

Адвокат женщины утверждает, что ее нельзя обвинять в жестоком поведении, так как женщина была уверена, что спасает ребенка.

Накануне мы сообщали об отце, который сломал сыну ногу за плохую память.