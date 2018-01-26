В Украине до 2019 года минимальный оклад госслужащего будет составлять не менее двух прожиточных минимумов. Об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает "Лівий берег".

"В Украине долгое время была искажена структура оплаты труда государственных служащих. Ведь базовые выплаты, которые работник получал на руки, составляли только 30 процентов. Все остальное - премии и бонусы. Они делали работника зависимым от руководителя", -говорит Константин Ващенко.

Он добавил, что такая ситуация возникла в условиях, когда 40% госслужащих с 295 тысяч, которые были в Украине в 2015 году, получали должностной оклад меньше минимальной зарплаты, которая составляла 1385 гривен. Должностной оклад составлял 800-900 гривен.

Чтобы выполнить закон, запрещающий работодателю платить меньше, разница покрывалась за счет премий.

"Во многих странах, премии для госслужащего составляют не более 10-15%. Остальное - это то, что служащий гарантированно получит. Сейчас мы достигли пропорции 70 на 30. Основные выплаты, по новому закону состоят из должностного оклада, доплаты за ранг и за выслугу лет, должны быть не менее 70 процентов. Остальные 30 - это премии и бонусы", - прокомментировал Ващенко.

Напомним, что в Украине учителям повысили зарплату.