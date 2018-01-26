На этих выходных, 27-28 января, в Киеве пройдет масса увлекательных мероприятий и событий, которые нельзя пропустить. Скорее стройте планы на грядущие два дня и проведите уикэнд в хорошей компании.

Podrobnosti.ua по традиции собрали для вас самые интересные события, которые пройдут в Киеве.

Музыкальный киноперформанс "Хлеб"

Это будет показ фильма Николая Шпиковского "Хлеб" 1929 года выпуска в музыкальном сопровождении белорусской группы Port Mone.

Когда: 26 января, начало в 19:30

Где: Довженко-центр

Почем: 120 гривен

Вечеринка: Свободный пульт

Каждый желающий музыкант получает на 15 минут доступ к пульту и колонкам, то есть может дать мини-концерт своей музыки. Стиль музыки никак не ограничивается. Можно петь, можно играть на инструментах, можно крутить ручки синтезатора, можно гнать свой трек из недр ноута.

Когда: 26 января, начало в 20:00

Где: Izone

Tribute to Beatles. Квартет Юлии Ромы@32JazzClub

27 января в 32JazzClub вы услышите любимые песни из репертуара The Beatles в исполнении квартета Юлии Ромы. Легендарные композиции "Битлз" зазвучат в джазовых аранжировках, сохранив свою красоту и уникальность.

Ливерпульская четверка The Beatles - культовый музыкальный коллектив 60-70- х годов. Журнал Rolling Stone поставил их на 1-е место в списке величайших исполнителей всех времён. Им присуждено 10 наград "Грэмми". Кроме того, все участники коллектива награждены орденами Британской империи. Спустя десятилетия музыка "битлов" не теряет своей актуальности, а у творчества коллектива появляются новые поклонники.

Когда: 27 января, начало в 20:00

Где: 32JazzClub

Спектакль Kill: токсичный триллер

Дикий театр представляет новый спектакль. Kill - это экспериментальная смесь интеллектуального остросюжетного театра и дешевой музыкальной комедии в сопровождении квартета "Чотири дупи". Режиссер Яна Гудзенко хочет разобраться, что такое современное искусство и поп-культура. Что заставляет наше общество деградировать под воздействием современной массовой культуры и искусственно насаженных нам глянцевых шаблонов.

Когда: 27 января, начало в 20:00

Где: Сцена 6, улица Васильковская, 1

Почем: 100-250 гривен

Фестиваль Winter Mass V

Фестиваль тяжелой музыки, на котором выступят H.Soror, Krobak, Kasu Weri, Ethereal Riffian, 5R6, Somali Yacht Club.

Когда: 27 января, начало в 17:00

Где: MonteRay Live Stage

Почем: 150-300 гривен

XXI Кошачий открытый чемпионат Украины

На чемпионате кошки будут соревноваться в "Аджилити" - это соревнование, в процессе которого оценивается ловкость, быстрота, равновесие и сообразительность котиков.

Регистрация для участия питомца здесь

Когда: 27-28 января

Где: улица Мазепы, 13

Концерт David Guetta

В рамках European Arena Tour столица впервые увидит сольное шоу легендарного музыканта, которое кроме Киева охватит одиннадцать городов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Польши, Швейцарии и Люксембурге.

Когда: 28 января, начало в 19:00

Где: МВЦ

Почем: 899-6499 гривен

Пять рассказов Пелевина

Спектакль по рассказам Виктора Пелевина:

1. "Хрустальный мир" - эпизод из жизни двух юнкеров на дороге в Смольный 25 октября 1917 года.

2. "Миттельшпиль" - мужчины становятся женщинами, женщины мужчинами.

3. "Бубен Верхнего мира" - шаманка Тыймы извлекает из иного мира погибших во второй Мировой войне иностранных граждан. Правда, фокус не всегда удается.

4. "Тарзанка" - фантазия лунатика в столкновении с обыденным сознанием.

5. "Проблема Верволка в средней полосе" - к стае волков-оборотней прибился ничего не ведающий новенький.

Когда: 28 января, начало в 18:00

Где: Новый драматический театр на Печерске

Почем: 130 гривен

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