35-летняя Надежда Мейхер похвасталась растяжкой (фото) [ Редактировать ]
Экс-солисткой группы "ВИА Гра" 35-летняя Надежда Мейхер работает над сольным танцевальным проектом. У артистки насыщенный график: каждый день репетиции, благодаря котором она усовершенствует свои таланты и может похвастаться великолепной физической формой.
На своей странице в Instsgram Надежда похвасталась успехами роботы и блестящей растяжкой.
Наконец-то после отдыха множества съёмок добралась до дела для души и для тела... Балет... Балериной не суждено было стать, наверняка к лучшему... А вот соприкоснуться с прекрасным с помощью профессионального балетмейстера , большое счастье... Благо существует балет и для взрослых, даже для тех, кто никогда не занимался танцами. Любовью к данному искусству и упорством можно достичь хороших танцевальных результатов. ♥️♥️♥️♥️ #балет #надеждамейхер #moscow #foto #fotoshooting Foto by: @damir_zhukenov ( Спасибо тебе @damir_zhukenov за упёртость, проникновенность, чувствительность и понимание). Style by: @egishshiroyan MUAH : @zyryanova_makeup
Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher)
Напомним, что Надежда Мейхер изменила супругу с подопечным Лободы.
по теме
Надя Дорофеева поделилась фото в лосинах в сеточку
Певица Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом проводят отпуск в США.
Оля Полякова поделилась снимком из детства
Известная украинская поп-певица Оля Полякова накануне отпраздновала 34-й день рождения и поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из детства.
51-летняя Холли Берри вышла на публику без нижнего белья (фото)
Голливудская актриса Хэлли Берри, известная по фильмам "Люди Икс", "Женщина-кошка", "Умри, но не сейчас") шокировала поклонников своим нарядом на 49-й церемонии награждения NAACP Image Awards.
Эксперимент с внешностью: как теперь выглядит Виталий Козловский (фото)
Украинский певец Виталий Козловский сменил имидж - он избавился от бороды.
Настя Каменских и Надя Дорофеева похвастались фигурами на отдыхе (фото)
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с Настей Каменских отдыхают в Маймя.