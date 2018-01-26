Экс-солисткой группы "ВИА Гра" 35-летняя Надежда Мейхер работает над сольным танцевальным проектом. У артистки насыщенный график: каждый день репетиции, благодаря котором она усовершенствует свои таланты и может похвастаться великолепной физической формой.

На своей странице в Instsgram Надежда похвасталась успехами роботы и блестящей растяжкой.

Напомним, что Надежда Мейхер изменила супругу с подопечным Лободы.