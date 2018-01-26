Переселенцы получат повышенные выплаты уже в феврале [ Редактировать ]
Правительство внесло изменения в порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Ранее на каждого ребенка предусматривалось 884 грн, теперь выплачивать будут тысячу гривен. Тоже самое и для пенсионеров. Кроме того, для семей всех без исключения переселенцев увеличили общую граничную сумму возможных выплат с 2400 до 3 тысяч гривен в месяц, а для многодетных семей – до 5 тысяч.
Постановление вступило в силу 20 января 2018 года, после публикации в газете "Урядовий кур'єр".
Таким образом, вышеперечисленные категории переселенцев уже в феврале получат повышенные материальные выплаты. В случае, если февральские выплаты все же придут в прежнем объеме, то в марте придет недостающая сумма.
Напомним, в Украине снова вырастут зарплаты чиновников.
по теме
В ПАСЕ назвали основные приоритеты для Украины
В частности, Ассамблея призывает украинские власти принять государственную программу помощи семьям лиц, пропавших без вести и задержанных во время войны
Войну на Донбассе можно закончить за год - Волкер
Дипломат также прокомментировал мнение о том, что предоставление Украине американского оружия может спровоцировать эскалацию конфликта.
Получение украинского паспорта для жителей Донбасса упростят
Около линии соприкосновения на Донбассе установят оборудование для печати украинских паспортов, чтобы жители оккупированных территорий не ехали за ними вглубь страны
В ПАСЕ поддержали поправки Оппоблока в закон по деоккупации Донбасса
В "Оппоблоке" приветствуют, что в ПАСЕ приняли к рассмотрению поправки, на которых настаивали оппозиционеры.
Закон о деоккупации: в ПАСЕ требуют внести поправки относительно Минских соглашений
В Страсбурге делегаты обсуждают доклад о гуманитарных последствиях войны на Донбассе. Что предусматривает документ и чего Украине ожидать от голосования?