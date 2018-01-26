Правительство внесло изменения в порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее на каждого ребенка предусматривалось 884 грн, теперь выплачивать будут тысячу гривен. Тоже самое и для пенсионеров. Кроме того, для семей всех без исключения переселенцев увеличили общую граничную сумму возможных выплат с 2400 до 3 тысяч гривен в месяц, а для многодетных семей – до 5 тысяч.

Постановление вступило в силу 20 января 2018 года, после публикации в газете "Урядовий кур'єр".

Таким образом, вышеперечисленные категории переселенцев уже в феврале получат повышенные материальные выплаты. В случае, если февральские выплаты все же придут в прежнем объеме, то в марте придет недостающая сумма.

Напомним, в Украине снова вырастут зарплаты чиновников.