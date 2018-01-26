Американская актриса Кая Скоделарио, известная своей ролью в фильме "Пираты Карибского моря", призналась, что была изнасилована в 12 лет.

Кая отметила, что не хочет делать это происшествие определяющим в своей жизни, поэтому не стремилась рассказать о нем раньше.

25-летняя актриса призналась, что ей нужно было собраться с силами, чтобы наконец сказать правду.

"Мне потребовалось 13 лет, чтобы признаться. Тот человек все еще находится под защитой своих людей в Бразилии", - говорит Кая.

Он добавила, что это откровение очень помогло ей лично и многим другим женщинам, которые стали рассказывать о своем персональном опыте.

Скоделарио говорит, что теперь она чувствует облегчение. Увидеть Каю на экране можно уже сейчас, ведь в прокат вышла финальная часть "Бегущего в лабиринте", в котором она сыграла одну из главных ролей.

Напомним, ранее другая голливудская актриса, что была также изнасиловала в 12 лет на съемках.