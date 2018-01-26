Актрису "Пиратов Карибского моря" изнасиловали в 12 лет [ Редактировать ]
Американская актриса Кая Скоделарио, известная своей ролью в фильме "Пираты Карибского моря", призналась, что была изнасилована в 12 лет.
Кая отметила, что не хочет делать это происшествие определяющим в своей жизни, поэтому не стремилась рассказать о нем раньше.
25-летняя актриса призналась, что ей нужно было собраться с силами, чтобы наконец сказать правду.
"Мне потребовалось 13 лет, чтобы признаться. Тот человек все еще находится под защитой своих людей в Бразилии", - говорит Кая.
Он добавила, что это откровение очень помогло ей лично и многим другим женщинам, которые стали рассказывать о своем персональном опыте.
Скоделарио говорит, что теперь она чувствует облегчение. Увидеть Каю на экране можно уже сейчас, ведь в прокат вышла финальная часть "Бегущего в лабиринте", в котором она сыграла одну из главных ролей.
Напомним, ранее другая голливудская актриса, что была также изнасиловала в 12 лет на съемках.
по теме
Известная актриса пожаловалась, что ее не домогались
Британская актриса пожаловалась на то, что ее никто никогда не домогался.
Популярная актриса призналась, что ее насиловали с 14 лет
Известная американская актриса заявила, что подвергалась сексуальному насилию в детстве.
Скончалась известная российская певица и актриса
Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет
50-летняя Памела Андерсон переехала к молодому бойфренду
Голливудская актриса и модель Памела Андерсон переехала на постоянное место жительства во Францию.
Умерла известная американская актриса
Последние дни актриса провела в своем доме в Далласе.