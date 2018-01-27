"Подробности недели": как продвигаются реформы в Украине [ Редактировать ]
Депутаты проголосовали закон, который должен запустить большую распродажу госпредприятий. А чиновники - уже и список составили, что пойдет с молотка.
Способна ли новая волна приватизации - подтолкнуть экономический рост? И что вообще должно сделать государство в ближайшее время, чтобы экономика Украины - а значит, и доходы наших граждан - вылезла из той ямы, в которой оказалась?
На этот вопрос отвечали корреспонденты и гости "Подробностей недели".
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