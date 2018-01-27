Депутаты проголосовали закон, который должен запустить большую распродажу госпредприятий. А чиновники - уже и список составили, что пойдет с молотка.

Способна ли новая волна приватизации - подтолкнуть экономический рост? И что вообще должно сделать государство в ближайшее время, чтобы экономика Украины - а значит, и доходы наших граждан - вылезла из той ямы, в которой оказалась?

На этот вопрос отвечали корреспонденты и гости "Подробностей недели".