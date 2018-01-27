Взрыв в Кабуле: число жертв стремительно растет [ Редактировать ]
В субботу, 27 января, в результате взрыва в центре столицы Афганистана Кабуле 27 января, по последним данным, погибли не менее 40 человек. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.
Кроме этого, около 140 человек получили ранения.
Напомним, что в Кабуле прогремел взрыв.
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