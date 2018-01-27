Очередь за загранпаспортами: когда ликвидируют проблему [ Редактировать ]
Очередь на оформление биометрических загранпаспортов ликвидируют до апреля. Об этом сказал председатель Миграционной службы Максим Соколюкна на заседании коллегии МВД по результатам 2017 года.
"Очередь на изготовление загранпаспортов должна быть ликвидирована до начала апреля 2018 года", - подчеркнул глава ГМС.
Он отметил, что сейчас своей очереди на оформление загранпаспортов ждут более 700 тысяч граждан. Около 4 млн украинцев уже получили биометрические документы.
Читайте также, когда начнут выдавать биометрический загранпаспорт.
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