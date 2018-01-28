Спасатели предупреждают, что в некоторых областях Украины будет ухудшение погодных условий в виде тумана и гололеда.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.



28 января ночью в северных, Ривненской, Волынской и Киевской областях и Киеве, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей гололед, ночью и утром в северных, западных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; на дорогах страны гололедица.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 28 января в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается повышенная лавинная опасность (3 уровень).

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