Погода в Украине: спасатели предупредили о тумане и гололеде [ Редактировать ]
Спасатели предупреждают, что в некоторых областях Украины будет ухудшение погодных условий в виде тумана и гололеда.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
28 января ночью в северных, Ривненской, Волынской и Киевской областях и Киеве, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей гололед, ночью и утром в северных, западных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; на дорогах страны гололедица.
Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 28 января в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается повышенная лавинная опасность (3 уровень).
Читайте также, в Украину идет потепление.
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