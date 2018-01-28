Известная телеведущая программы "Орел и решка" Леся Никитюк поделилась фотографиями из Африки.

Фото ведущая опубликовала в Instagram.

Знаменитая телеведущая Леся Никитюк отправилась отдыхать на экзотический Занзибар. Никитюк призналась в том, что компанию ей в отпуске составил ее новоиспеченный жених.

Ранее мы писали о том, что ведущая "Орел и решка" показала своего жениха.