Ведущая "Орел и решка" поделилась фото в купальнике [ Редактировать ]
Известная телеведущая программы "Орел и решка" Леся Никитюк поделилась фотографиями из Африки.
Фото ведущая опубликовала в Instagram.
..forever young I want to be..forever young☺️ Старая лодка сзади меня, напомнила мне об этой песне☺️Хорошо что «ботекс» придумали😂😂😂подумала я..🙈 Кстати на @jetsetterua появился мой комментарий про Занзибар!!! Заходите, читайте!💋#africa Одежда @secretshopua Платок @oliz_brand Foto#сосед
Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)
Знаменитая телеведущая Леся Никитюк отправилась отдыхать на экзотический Занзибар. Никитюк призналась в том, что компанию ей в отпуске составил ее новоиспеченный жених.
Ранее мы писали о том, что ведущая "Орел и решка" показала своего жениха.
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