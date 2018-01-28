В Николаеве госпитализировали людей, зараженных гипатитом [ Редактировать ]
44 человека госпитализированы по состоянию на 28 января с подозрением на гепатит А в Николаеве.
Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета.
В областной инфекционной больнице находятся 42 человека, у 40 диагноз подтвержден.
В областной детской инфекционной больнице находятся 2 ребенка.
Напомним, в Минздраве сделали важное заявление, касающееся гипатита А.
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