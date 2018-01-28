Сена разбушевалась. Вода - уже на улицах Парижа. Как выглядит столица Франции после "дождя" - расскажет Елена Абрамович.

Затопленные причалы и, соответственно, рестораны и киоски, которые там находились. Никаких туристических круизов. Закрылся даже нижний этаж Лувра. Из-за длительных проливных дождей уровень воды в Сене за эту неделю значительно поднялся.

"Сегодня утром уровень повысился до 5,80 метра, увеличение в настоящее время медленное. А вечером может будет немного больше - до 5,90 метра, но не выше этого", - говорит Мишель Дельпюэш, префект парижской полиции.

Подземные воды просочились в подвалы жилых домов. Власти Парижа предупредили жителей стоит позаботиться о ценных вещах. Аналогичное наводнение город уже пережил в 2016, но это далеко от исторического максимума - восьми с половиной метров в 1920 году. Впрочем, сегодняшние шесть метров - не предел.

"Мы обеспокоены тем, что на следующей неделе ожидается еще большее количество осадков, и это, конечно же, может повлиять на Париж и уровень воды в Сене", - говорит Анн Идальго, мэр Парижа.

В пригородах Парижа ситуация - плачевна. Больше всего пострадал Вильнев-Сен-Жорж - городок в 20 километрах к югу от столицы. Там на некоторых улицах передвигаться можно только на лодке. Местные жители на выходных устроили субботник - убрали мусор, принесенный водой.

"Что нам остается делать? Только ждать. Нам помогает речная полиция - вот они как раз подъезжают", - говорит Паскаль, житель Вильнев-Сен-Жоржа.

Вдоль Сены в Парижском столичном регионе эвакуировали полторы тысячи человек. Тысяча 400 домов остались без элекроэнергии, 700 без газа. На данный момент травм или смертельных случаев зафиксировано не было.