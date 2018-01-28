В Киеве вспыхнула многоэтажка, есть жертвы [ Редактировать ]
Возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 9-этажного дома на ул. Гната Юры, 14.
В результате возгорания один человек погиб, еще двое получили ожоги, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Указано, что пожар произошел в квартире на 1-м этаже 9-этажного жилого дома. В 15:00 пожар локализован, а в 15:02 - ликвидирован.
"Из квартиры, где произошел пожар, спасены двое пострадавших, из дома были эвакуированы 10 человек. В ходе ликвидации спасатели обнаружили в квартире хозяина жилища без явных признаков жизни", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве горел торговый центр.
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