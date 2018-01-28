В США из-за эпидемии гриппа погибли десятки детей [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В США из-за самой масштабной за 10 лет эпидемии гриппа закрыли на карантин школы в 11 штатах, погибли десятки детей, передает The Wall Street Journal.
Учебные заведения закрыли в Айдахо, Техасе, Оклахоме, Флориде, Алабаме, Кентукки, Теннесси, Мичигане, Иллинойсе, Северной Каролине и Миссури.
Доминирующей разновидностью гриппа этого сезона стал штамм H3N2, который признан особо заразным. Вирус уже стал причиной смерти 37 детей и, как ожидается, останется в масштабах эпидемии еще несколько недель.
Только за последнюю неделю представители власти на местах в разных штатах сообщили о 7 летальных исходах от гриппа среди детей. Количество амбулаторных визитов в больницы, принимающие людей с гриппом, существенно возросла в последнее время и по состоянию на середину января превысила сезонный пик.
Ранее мы сообщали о том, что девочка из США умерла от гриппа спустя несколько часов после осмотра врачей.
по теме
Девочка выслушала от врачей оптимистичный прогноз и умерла
Шестилетняя девочка из США скончалась от гриппа спустя всего несколько часов после осмотра врачей, которые пообещали ей выздоровление.
Мертвая девочка "ожила" на похоронах (видео)
Во время похорон в Америке произошел странный случай - мертвая девочка подала признаки жизни.
В американській школі підліток розстріляв школярів
Уранці до навчального закладу зайшов 15-річний хлопець з пістолетом - і почав стріляти по учнях.
Стрельба в США: появились подробности трагедии
В городе Бентон (штат Кентукки, США) 15-летний подросток устроил стрельбу в средней школе, погибли дети.
В США женщина устроила фотосессию с мертвой дочкой
30-летняя Лора Виннер из Южной Дакоты (США) устроила фотосессию с дочкой, которая умерла во сне за пять дней до этого.