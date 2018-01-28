В США из-за самой масштабной за 10 лет эпидемии гриппа закрыли на карантин школы в 11 штатах, погибли десятки детей, передает The Wall Street Journal.

Учебные заведения закрыли в Айдахо, Техасе, Оклахоме, Флориде, Алабаме, Кентукки, Теннесси, Мичигане, Иллинойсе, Северной Каролине и Миссури.

Доминирующей разновидностью гриппа этого сезона стал штамм H3N2, который признан особо заразным. Вирус уже стал причиной смерти 37 детей и, как ожидается, останется в масштабах эпидемии еще несколько недель.

Только за последнюю неделю представители власти на местах в разных штатах сообщили о 7 летальных исходах от гриппа среди детей. Количество амбулаторных визитов в больницы, принимающие людей с гриппом, существенно возросла в последнее время и по состоянию на середину января превысила сезонный пик.

Ранее мы сообщали о том, что девочка из США умерла от гриппа спустя несколько часов после осмотра врачей.