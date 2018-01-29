В Киеве таксист под действием наркотиков устроил ДТП [ Редактировать ]
В Киеве водитель такси врезался в автомобиль, в котором находилась беременная женщина. Об этом сообщает Киев оперативный.
Таксист рассказал, что первый день работает в Uber и признался, что употреблял амфетамин.
Во втором авто ехал мужчина с женщиной на четвертом месяце беременности. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Ранее мы сообщали о том, что выжившая в харьковском ДТП женщина стала мамой.
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