В Киеве таксист под действием наркотиков устроил ДТП

В Киеве водитель такси врезался в автомобиль, в котором находилась беременная женщина. Об этом сообщает Киев оперативный.

Таксист рассказал, что первый день работает в Uber и признался, что употреблял амфетамин.

Во втором авто ехал мужчина с женщиной на четвертом месяце беременности. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Ранее мы сообщали о том, что выжившая в харьковском ДТП женщина стала мамой.