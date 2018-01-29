Президент Украины Петр Порошенко утвердил план военных мероприятия на территории нашей страны с участием иностранных военных в 2018 году.

Соответствующий указ подписал глава государства.

Напомним, что немногим ранее Порошенко подписал закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях".

Согласно документам, в Украине в этом году планируется провести ряд многонациональных учений по подготовке подразделений Вооруженных сил:

украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2018";

украинско-американские учения "Светлая Лавина - 2018";

многонациональные учения "Си Бриз - 2018";

многонациональные учения "Чистое небо - 2018";

украинско-румынские учения "Ривериан - 2018".

Реализация положений закона и указа президента позитивно отразится на эффективности подготовки ВСУ.

Немаловажным является и экономическая составляющая от указанных военных мероприятий. Проведение учений позволит увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров, работ, услуг для подразделений других государств.

Ответственность за подготовку и проведение учений возлагается на Министерство обороны.

Напомним, что Канада продлила программу подготовки украинских военных до 2019 года.