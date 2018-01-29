Евровидение-2018: в каком полуфинале выступит Украина [ Редактировать ]
Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2018 выступит во втором полуфинале.
Жеребьевка состоялась в понедельник, 29 января, в мэрии Лиссабона.
Вместе с Украиной во втором полуфинале выступят еще 17 исполнителей - представители России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Молдовы, Сан-Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении.
В первом полуфинале выступят представители 19 стран - Беларуси, Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции, Македонии.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко передал символические ключи от песенного конкурса "Евровидение" мэру Лиссабона Фернандо Медине.
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