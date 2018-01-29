Под Киевом в Броварах 20-летний парень угнал автомобиль "скорой помощи", в момент, когда водитель оставил его без присмотра. Об этом сообщает местная полиция.

Водитель вызвал полицию и самостоятельно пытался догнать похищенное служебное авто. Совместными усилиями с экипажем Броварской полиции похититель был задеражан.

Далеко убежать ему не удалось - автомобиль застрял в сугробе снега.

Злоумышленником оказался 20-летний житель села Большая Александровка. Задержанный молодой человек вел себя неадекватно. На вопрос полицейских, зачем ему нужен автомобиль скорой медицинской помощи, предоставить исчерпывающий ответ он не смог.

Назначены соответствующие экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови угонщика авто.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее мы писали, что в Польше агрессивный мужчина угнал поезд.