Гибель курсанта в Харькове: известны подробности [ Редактировать ]
Родные курсанта третьего курса Харьковского университета военно-воздушных сил, который был найден мертвым на территории вуза, не верят в версию о самоубийстве, которую рассматривает полицию.
По словам дяди погибшего, парень придерживался проукраинской позиции и у него были большие планы на будущую жизнь, передает Kharkiv Today.
"Он очень любил жизнь. Я предполагаю, что мог что-то увидеть, что не нужно было видеть, и за это его убили. Ну, не может человек выстрелить себе в лицо из автомата, не может", - подчеркнул Андрей Зобнин.
По его словам, племянник сознательно пошел в военный вуз, учился на инженера-механика, закончив перед этим профильный колледж.
Дмитрий родился в поселке Мартовом, Печенежского района Харьковской области, и летом ему должно было исполниться 20 лет. Жил он в Харькове, где ему была куплена квартира, а накануне общался с родными.
Напомним, что парень заступил в караул. В 19:20 его начали искать, но обнаружить смогли только к 23:00 - его тело находилось недалеко от места, где он нес караул.
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