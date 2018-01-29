Родные курсанта третьего курса Харьковского университета военно-воздушных сил, который был найден мертвым на территории вуза, не верят в версию о самоубийстве, которую рассматривает полицию.

По словам дяди погибшего, парень придерживался проукраинской позиции и у него были большие планы на будущую жизнь, передает Kharkiv Today.

"Он очень любил жизнь. Я предполагаю, что мог что-то увидеть, что не нужно было видеть, и за это его убили. Ну, не может человек выстрелить себе в лицо из автомата, не может", - подчеркнул Андрей Зобнин.

По его словам, племянник сознательно пошел в военный вуз, учился на инженера-механика, закончив перед этим профильный колледж.

Дмитрий родился в поселке Мартовом, Печенежского района Харьковской области, и летом ему должно было исполниться 20 лет. Жил он в Харькове, где ему была куплена квартира, а накануне общался с родными.

Напомним, что парень заступил в караул. В 19:20 его начали искать, но обнаружить смогли только к 23:00 - его тело находилось недалеко от места, где он нес караул.