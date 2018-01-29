Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о государственном оборонном заказе на 2018-2020 годы. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Указ президента №16/2018 обнародован в понедельник, 29 января. Само решение СНБО прилагается к указу, но оно обозначено грифом "секретно".

Контроль за выполнением решения СНБО, в соответствии с указом, возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Порошенко ввел в действие решение СНБО о контрразведывательном режиме.