В Италии полиция города Виченца обнаружила в доме почтальона 573 килограмма писем, которые он не донес получателям, передает Independent.

Дело раскрыли благодаря волонтерам, которые получили в качестве макулатуры 25 коробок с письмами. Оказалось, что 56-летний почтальон хранил в своем гараже полтонны недоставленной корреспонденции.

Среди посланий были банковские уведомления, реклама, справочники и счета. Писем с личной перепиской не обнаружили.

Правоохраниели вернут найденную корреспонденцию законным владельцам.

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