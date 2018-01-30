Ленивый почтальон собрал дома полтонны чужих писем [ Редактировать ]
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В Италии полиция города Виченца обнаружила в доме почтальона 573 килограмма писем, которые он не донес получателям, передает Independent.
Дело раскрыли благодаря волонтерам, которые получили в качестве макулатуры 25 коробок с письмами. Оказалось, что 56-летний почтальон хранил в своем гараже полтонны недоставленной корреспонденции.
Среди посланий были банковские уведомления, реклама, справочники и счета. Писем с личной перепиской не обнаружили.
Правоохраниели вернут найденную корреспонденцию законным владельцам.
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