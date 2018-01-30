Патрульный Prius "залетел" во двор частного дома (фото) [ Редактировать ]
В Ивано-Франковсе полицейские на патрульном машине Toyota Prius вылетели с дороги во двор частного дома. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.
Автомобиль полицейских застрял между стеной частного дома и кустом.
"ДТП в Ивано-Франковске: патрульный полицейский Toyota Prius вылетел с дороги во двор частного дома и застрял между стеной и кустами. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что водитель врезался в отбойник и вылетел на второй этаж больницы .
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