Голливудская актриса Роуз Макгоуэн выпустила мемуары. в которых рассказывает о том, как ее изнасиловал скандальный продюсер Вайнштейн. Об этом сообщает The Guardian.

"После изнасилования я почувствовала себя такой грязной. Меня так унизили, что я чувствовала только грусть. Я не могла перестать думать о том, что за день до этого он сидел в кинотеатре позади меня", - поделилась актриса.

В книге "Храбрая" Макгоуэн рассказала, что инцидент произошел в 1997 году на фестивале "Сандэнс", когда ей было 23 года. Тогда она впервые встретила Вайнштейна на смотрах фильма "Попутчики", в котором сыграла одну из главных ролей.

По ее словам, после показа продюсер якобы пригласил ее в ресторан, а после ужина заманил в свой номер в отеле под предлогом, что им "нужно распланировать ее карьеру".

Как рассказывает Макгоуэн, в комнате после непродолжительной беседы Вайнштейн прижал ее к краю джакузи и изнасиловал.

Стоит отметить, что в своих мемуарах актриса называет насильника монстром и ни разу не упоминает его по имени.

Издание также отмечает, что в октябре прошлого года звезда "Зачарованных" рассказала о сексуальном насилии со стороны продюсера Харви Вайнштейна, став одной из первых признавшихся в насилии артисток.

После разразившегося скандала у девушки дома нашли наркотики и выписали ей ордер на арест. Макгоуэн назвала это попыткой заставить ее замолчать.

Напомним, ранее мы писали, что Вайнштейна ударили в одном из ресторанов.