Под Москвой мать до смерти избила свою 27-летнюю дочь Ирину Москвитину.

Женщина поступила в местную больницу в критическом состоянии с множеством травм от побоев. Медикам не удалось ее спасти. А когда домой, где вместе с матерью жила Ирина, приехали полицейские, то обнаружили в квартире наручники, цепь, палки и множество следов крови.

Сообщается, что погибшая была замужем, однако в последнее время жила с матерью.

Согласно показаниям соседей, мать была очень строга с Ириной, считая, что она ведет разгульный образ жизни. По предварительным данным, женщина посадила свою дочь на цепь, чтобы та не могла покинуть квартиру. А потом и вовсе избила Ирину до смерти.

Напомним, ранее мы писали, что мать убила сына топором.