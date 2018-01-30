Жителей Донбасса боевики принудительно призывают к "службе" [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики принудительно призывают к "военной службе" мужчин до 45 лет.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба Минобороны.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, "командованием" российских оккупационных войск принято решение о проведении принудительного призыва на военную службу жителей временно оккупированных территорий Донбасса мужского пола в возрасте до 45 лет, с целью доукомплектования этих подразделений, а по сути, бандформирований, к штатной потребности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во исполнение этого решения, работники "военкоматов" на временно оккупированных территориях акцентируют внимание на категории юношей, которые вообще не проходили "службу".
Накануне задержанный боевик рассказал о деталях "службы".
по теме
Украинская разведка предупредила об опасности на Донбассе
Украинская разведка выяснила, что в ближайшие дни возможны провокации со стороны террористов на Донбассе.
Военные инженеры обустраивают укрытия для армейцев
На первой позиции пехотинцы просят саперов сделать им углубления под новый блиндаж. Лопаты и кирки замороженную землю - просто не берут. А технику сюда не загнать. Тут даже просто ходить - опасно.
В 2018 году достигнем мира на Донбассе - Волкер
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины привел подробности позиции США по предложению России о развертывании на юго-востоке Украины миссии ООН.
Українські сапери облаштовують укриття на передовій
За допомогою спеціальних зарядів, подекуди під ворожими обстрілами, військові інженери за кілька годин можуть облаштувати місце для укриття.
На Донбасі бойовики використовують затишшя для мінування позицій
Здебільшого схеми мінувань не складаються, що становить загрозу мирному населенню регіону й ускладнюватиме в подальшому розмінування місцевості.