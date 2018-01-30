На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики принудительно призывают к "военной службе" мужчин до 45 лет.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, "командованием" российских оккупационных войск принято решение о проведении принудительного призыва на военную службу жителей временно оккупированных территорий Донбасса мужского пола в возрасте до 45 лет, с целью доукомплектования этих подразделений, а по сути, бандформирований, к штатной потребности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение этого решения, работники "военкоматов" на временно оккупированных территориях акцентируют внимание на категории юношей, которые вообще не проходили "службу".

Накануне задержанный боевик рассказал о деталях "службы".