Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает, что ближайшая встреча глав МИД Нормандского формата может состояться в середине февраля в Германии.

По словам Павла Климкина, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России могут провести встречу 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

С таким предложением выступил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Мы работаем в рамках "Нормандского формата". По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль предложил провести следующее заседание министерское Нормандского формата 16-го, во время Мюнхенской конференции безопасности", - уточнил Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

Глава украинского МИД предположил, какие вопросы будут обсуждать во время ближайшей встречи в нормандском формате.

"Во время этой встречи, если, конечно, Россия на нее согласится, будут обсуждаться именно вопрос безопасности, освобождения наших заложников и политических заключенных, и доведение до России, что не существует никакой разумной альтернативы реальной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса", - отметил Павел Климкин.

Напомним, что на Мюнхенской конференции решили не включать США в "нормандский формат".